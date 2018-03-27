В Томске отменены праздничные и развлекательные мероприятия

27 марта 2018 / Томский Обзор

В связи с трагедией в Кемерово в Томске отменены все праздничные и развлекательные мероприятия. Об этом сегодня объявил мэр города Иван Кляйн.

«Мы приняли решение отменить все запланированные ранее праздники и концерты. Эта трагедия коснулась не только семей погибших и пострадавших в пожаре кемеровчан. Вместе с Кемерово скорбит вся страна. Уже известно, что в числе погибших было двое маленьких томичей. Арина и Артем - ученики нашего лицея № 7 - успешно учились, занимались спортом. От имени всех земляков я приношу глубокие соболезнования семье Арины и Артема. Обращаясь к родным погибших, хочу сказать: такую утрату пережить очень сложно. Но я искренне желаю всем вам попытаться найти душевные силы, которые помогут выстоять и жить дальше», - приводит слова мэра пресс-служба городской администрации.

В свою очередь губернатор Томской области Сергей Жвачкин рекомендовал главам городов и районов отменить все праздничные и развлекательные мероприятия в связи с трагедией в Кемерове.

«Все увеселительные мероприятия в городах и районах области должны быть отменены. Большинство глав муниципальных образований это сделали уже на следующий день после трагедии в Кемерове. Рассчитываю, что праздники отменит и частный бизнес», — подчеркнул томский губернатор Сергей Жвачкин.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших. По последним данным под завалами находятся еще шесть человек.

Тэги/темы: