Дополнительные силы ОМОН прибыли на площадь в Кемерове, где проходит стихийный митинг

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Агентства «Интерфакс-Сибирь»

Силовики наращивают группировку на площади Советов в Кемерово, где во вторник проходит массовый митинг, посвященный пожару в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Так, к площади подъехало шесть автобусов с сотрудниками ОМОНа, пять автомобилей «скорой помощи».

Позже к площади подъехали еще два автобуса с полицейскими, шесть микроавтобусов и около десятка легковых автомобилей.

Сотрудники Росгвардии выстроились в несколько рядов у входа в здание обладминистрации.

Участники митинга, которые заполнили всю центральную площадь города, неоднократно требовали отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, обвиняя его в бездействии и замалчивании информации о пожаре.

Между тем местные жители продолжают нести цветы и игрушки к стихийному мемориалу у ТРЦ «Зимняя вишня», сообщил агентству один из волонтеров.

По его словам, ряд таксомоторных компаний возят людей к месту трагедии бесплатно.

Тем временем первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что в течение вторника кемеровские морги готовы выдать 21 тело жертв пожара.

«Сегодня в течение дня морги готовы выдать тела 21 погибшего, родственники сейчас определяются с местами захоронения», — сказал Владимир Чернов, выступая на митинге.

Он отметил, что к настоящему времени опознано 25 погибших.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших. По последним данным под завалами находятся еще шесть человек.

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