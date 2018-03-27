Петиция с требованием наказать виновных в пожаре в кемеровском ТЦ собрала более 100 тыс. подписей

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

На сайт Change.org размещена петиция с требованием наказать виновных в пожаре, который произошел в ТЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово несколько дней назад и унес десятки жизней.

«Эта петиция создана для того, что бы довести этот инцидент до суда и разобрались, почему НЕ СРАБОТАЛА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА И ЛЮДИ ОКАЗАЛИСЬ ЗАПЕРТЫМИ В ТЦ ЗИМНЯЯ ВИШНЯ! Ведь как только шумиха уляжется, виновные откупом просто останутся безнаказанными! А ЕСЛИ МЫ ВСЕ ВМЕСТЕ ПОДПИШЕМ ЕЕ, МЫ СМОЖЕМ СИЛОЙ ДОБИТЬСЯ, ЧТО БЫ ВИНОВНЫЕ ПОНЕСЛИ НАКАЗАНИЕ, ЗА ТО ЧТО ЗАБРАЛИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ НАШИХ БЛИЗКИХ!», — говорится в тексте сообщения (орфография сохранена).

Автор петиции, обращенной к президенту, премьер-министру и администрации Кемеров, требует снять с должностных постов, довести до суда и привлечь к уголовной ответственности главу города, губернатора Кемеровской области, главу кемеровского МЧС, собственника здания, разработчика системы безопасности и ответственного за систему. Также петиция призывает создать независимую правительственную комиссию по расследованию ЧП.

Кроме того, автор требует в законодательном порядке принудить все торговые центры перенести детские игровые комнаты на первый этаж и обеспечить их возможностью быстрой эвакуации, а также обязать использовать экологически-чистые, пожаробезопасные материалы для строительства и отделки торговых центров.

«Так же прошу привлечь к уголовной ответственности человека разместившего в здании ТЦ ЗИМНЯЯ ВИШНЯ "Контактный зоопарк". Так как не существует возможность в случае ЧП быстро и безопасно вынести всех животных из центра( их погибло более 200 голов)!!!!! что уж говорить про людей, которых заперли умирать в темноте и дыму!» — говорится в сообщении.

Менее чем за сутки петицию поддержали более 100 тыс. человек. Поддержать обращение можно здесь.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, в пожаре погибли 64 человека, в том числе и двое детей из Томска, госпитализированы 12 человек, из них один ребенок 11 лет находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Согласно последней информации, опознаны 25 погибших. По последним данным под завалами находятся еще шесть человек.

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