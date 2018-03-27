Вице-губернатор Кемеровской области требует наказать распространителей слухов о сотнях погибших на пожаре в «Зимней вишне»

27 марта 2018 / Томский Обзор

Пользователи соцсетей, распространяющие слухи о сотнях погибших на пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», должны нести ответственность за свои действия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на первого вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова.

«Те, кто распространяет эти записи (с большим количеством погибших — прим.ред.) должны ответить за клевету по полной программе», — сказал Владимир Чернов, выступая на митинге на площади Советов в Кемерово во вторник.

Он также подчеркнул, что готов понести ответственность, если в его действиях найдут нарушения. «Если скажут, что виноват — я уйду», — сказал Владимир Чернов.

Между тем член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что к настоящему моменту ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 — дети.

Накануне глава МЧС России Владимир Пучков уже подчеркивал, что число погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово, по последним данным, составляет 64 человека.

Журналисты в Кемерово задали главе МЧС вопрос о том, что в соцсетях появилась информация о сотнях погибших. «Опровергайте это. Всего 64 тела на данный момент. Поиски остальных людей продолжаются », — сказал В.Пучков.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, один из них, 11-летний ребенок, находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

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