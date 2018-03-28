Иван Кляйн провел выездное совещание по программе «Наш Томск» (ФОТО)

28 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Александр Мазуров

В среду, 27 марта, мэр Томска Иван Кляйн провел выездное совещание по программе «Наш Томск». Глава города проконтролировал выполнение поручений по ремонту фасадов, замене адресных табличек, ремонту дорог, дорожной разметки озеленению территорий в районе вокзала Томск-1 и на проспекте Кирова.

В объезде также приняли участие заместители мэра Владимир Брюханцев, Анна Касперович, Владимир Костюков, глава администрации Кировского района Валентина Денисович, начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев и представители Санитарной милиции.

В ходе объезда Иван Кляйн высказал замечание по поводу отсутствия адресных табличек на некоторых домах, расположенных на привокзальной территории:

«Где у нас таблички? Они должны быть с обеих сторон. К примеру, мне нужен дом № 64, а я не вижу где он. Необходимо обратить внимание и на подсветку табличек, светодиодные лампочки копейки стоят».

В свою очередь, глава Кировского района Валентина Денисович отметила, что решить вопрос с размещением адресных табличек невозможно без участия собственников:

«Без решения собственников, без собрания, заняться фасадом здания невозможно — нужно набрать хотя бы 51% голосов. Мы уже начали ремонт кровель и фасадов — с момента постановки задачи сделали 10 домов. Большая проблема — диалог с собственниками», — отметила Валентина Денисович.

Также мэр Томска оценил ход работ по озеленению бульвара на проспекте Кирова, где сегодня ведется снос аварийных деревьев. Напомним, эта территория вошла в число победителей рейтингового голосования по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». По словам Владимира Костюкова, заместителя мэра по капремонту и дорожной деятельности, проект реконструкции сквера почти завершен. Этой весной планируется начать снос временных сооружений и торговых точек, расположенных на площади Дзержинского. Владельцы 13 киосков получили уведомления завершить работу до 15 мая.

«Планируется провести полную реконструкцию сквера: заменить тротуарную плитку, скамейки, освещение, провести озеленение территории — высадить на бульваре ели, березы, рябины. Также планируем заменить бордюры, граничащие с дорогой, на гранитные. Все это будет сделано уже в этом году», — рассказал Владимир Костюков.

Согласно проекту, кроме крупномерных деревьев пешеходный бульвар по проспекту Кирова будут обрамлять цветники и плотная живая изгородь, которая заменит металлическое ограждение. Со стороны трамвайных путей она составит 2–2,5 метра в высоту, со стороны автомобильной дороги — 70–80 см.

Иван Кляйн отметил, что в проекте по реконструкции сквера не хватает новых функциональных решений:

«По проектированию дорожек новых, фонарей все понятно. Что будет из полезного и нужного для томичей, кроме скамеек? Нужны уличные тренажеры, качели и детские зоны».

В ходе объезда глава города также оценил состояние дорожной разметки, нанесенной на оживленных пешеходных переходах. В летний благоустроительный сезон горизонтальная дорожная разметка была нанесена на 75 тыс. кв. м дорожного полотна. Термопластиковая разметка появилась на 15 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений по пр. Ленина, Кирова, ул. Кузнецова, Новосибирской, Беринга, Дальне-Ключевской, Мокрушина, Герцена и других. При этом обычная разметка значительно проигрывает по стойкости и яркости термопластиковой, подчеркнул мэр. Именно термопластиковые разметки должны появится около учреждений социальной сферы Томска, особенно возле школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей. Иван Кляйн также добавил, что будет увеличен гарантийный срок по эксплуатации обычной разметки — с 3 до 6 месяцев.

Напомним, программа «Наш Томск» реализуется в городе с 2014 года. В 2018 году в рамках программы в городе планируется благоустроить более 20 общественных пространств.

Текст, фото: Александр Мазуров

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