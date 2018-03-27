Родственники жертв пожара в Кемерово собрали данные о 85 предположительно пропавших без вести

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые, предположительно, пропали без вести, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10–13 лет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данные планируется передать в полицию.

Ранее во вторник член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 — дети.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Во вторник на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших и выжившие. Акция продолжается уже шесть часов, однако к настоящему времени около трети митингующих уже покинули площадь.

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