Два сотрудника МЧС, тушившие пожар в «Зимней вишне», в числе госпитализированных

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

В числе госпитализированных после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» находятся два сотрудника МЧС, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главврача областной клинической больницы скорой медпомощи Андрея Иванова.

«В числе пострадавших в этой больнице 2 МЧСовца, а также работники игровых комнат, которые до последнего были с детьми», — сказал Андрей Иванов.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, один из них, 11-летний ребенок, находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.

Информацию о том, что в числе пропавших без вести в «Зимней вишне» есть дети из Томска, впервые озвучил в понедельник утром первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Позднее стало известно, что речь идет о мальчике 12 лет и девочке 8 лет, гостивших у бабушки в Кемерово. Дети найдены погибшими. Семье будет оказана материальная помощь.

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