28 марта в России объявлен днем траура в связи с трагедией в Кемерове

Томский Обзор / Фото: 27 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В документе говорится о постановлении главы государства в День траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ, правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено принять необходимые меры по оказании помощи семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Правительство РФ уже приняло решение об оказании помощи семьям погибших в размере 1 млн рублей, аналогичные выплаты произведут и власти Кемеровской области.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 13 человек, один из них, 11-летний ребенок, находится в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших классифицируется как среднее или легкое.

Информацию о том, что в числе пропавших без вести в «Зимней вишне» есть дети из Томска, впервые озвучил в понедельник утром первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Позднее стало известно, что речь идет о мальчике 12 лет и девочке 8 лет, гостивших у бабушки в Кемерово. Дети найдены погибшими. Семье будет оказана материальная помощь.

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