Суд продлил срок задержания еще двум фигурантам уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне»

27 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Заводской суд Кемерово во вторник продлил срок задержания до 72 часов еще двум фигурантам уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью людей на пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента.

Срок задержания продлен Александру Никитину и Игорю Полозиненко — сотруднику и руководителю компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя, мотивированное тем, что по данному уголовному делу необходимо собрать дополнительные доказательства.

Рассмотрение ходатайств следствия об избрании обвиняемым мер пресечения назначили на 28 марта.

Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

Во вторник суд также продлил срок задержания до 72 часов технического директора ТРЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева и управляющей Надежде Судденок.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

Информацию о том, что в числе пропавших без вести в «Зимней вишне» есть дети из Томска, впервые озвучил в понедельник утром первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Позднее стало известно, что речь идет о мальчике 12 лет и девочке 8 лет, гостивших у бабушки в Кемерово. Дети найдены погибшими. Семье будет оказана материальная помощь.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.

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