Похороны погибших в «Зимней вишне» двух детей из Томска пройдут в четверг

28 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Прощание с мальчиком и девочкой из Томска, которые погибли на пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», состоится 29 марта, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководство лицея № 7, где учились дети.

«Прощание с Ариной и Артемом состоится в четверг в Воскресенской церкви с 12:00 до 13:00. Мы находимся в шоке и глубоко скорбим. Арина и Артем были солнечными, яркими детьми», — сказал собеседник агентства.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести. По всей России траур объявлен 28 марта.

Среди погибших оказались двое детей из Томска — Арина и Артем восьми и двенадцати лет, гостившие на выходных у бабушки в Кемерове. Томские власти окажут материальную помощь семье погибших.

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