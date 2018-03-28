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Томичей проконсультируют по вопросам призыва и альтернативной службы

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Военная прокуратура Томского гарнизона создала консультативно-правовой центр, в котором томичи могут получить консультацию по вопросам призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу, сообщают в ведомстве.

Отмечается, что консультации можно получить по адресам:

Напомним, в воскресенье, 1 апреля, в России стартует призыв на срочную службу. В этом году из Томской области будут отобраны 660 человек.

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