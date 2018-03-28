Томичей проконсультируют по вопросам призыва и альтернативной службы
28 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Военная прокуратура Томского гарнизона создала консультативно-правовой центр, в котором томичи могут получить консультацию по вопросам призыва на военную службу и направления на альтернативную гражданскую службу, сообщают в ведомстве.
Отмечается, что консультации можно получить по адресам:
- ул. Советская, д. 16А, тел. 527-893, военная прокуратура Томского гарнизона;
- оздоровительный центр «Волна» администрации Томского района, д.Борики;
- ул. Мелиоративная, 8, 10, п. Предтеченск.
Напомним, в воскресенье, 1 апреля, в России стартует призыв на срочную службу. В этом году из Томской области будут отобраны 660 человек.
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