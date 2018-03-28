«Ростелеком» подготовил объекты связи Томской области к паводку

28 марта 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Томске провел комплекс мероприятий по подготовке объектов связи к весеннему паводку и пожароопасному весенне-летнему периоду. Это позволит даже при возникновении чрезвычайных ситуаций предоставлять телекоммуникационные услуги абонентам.

Специалисты Томского филиала проверили и подготовили к работе на случай половодья транспорт повышенной проходимости, маломерные суда, резервные источники питания, спасательное оборудование, пополнили необходимый аварийный запас ГСМ и средств связи. 28 аварийно-восстановительных бригад готовы предотвращать последствия весеннего таяния снега.

Компания проводит проверки готовности системы оповещения жителей Томской области и объектов экономики, попадающих в зоны вероятного подтопления. Наиболее опасными участками считаются Томский, Молчановский, Чаинский и Тегульдетский районы.

«Компания ежегодно проводит мероприятия по предотвращению негативных последствий затопления и пожаров на сооружениях и объектах связи. Каждый сотрудник чётко знает свою задачу, действия каждого отточены до автоматизма. Не случайно специалисты Главного управления МЧС России в Томской области дают высокую оценку действиям аварийно-восстановительных команд связи нашей компании в ходе учений и всевозможных проверок», – отметил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Для оперативного информирования населения об угрозе чрезвычайных ситуаций и координации действий по их ликвидации «Ростелеком» работает во взаимодействии с подразделениями ГУМЧС России по Томской области и с местными администрациями.

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