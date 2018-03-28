Дренажные системы Томска готовят к паводку

Томский Обзор / Фото: 28 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В рамках подготовки к паводку в Томске очищают дренажные системы: с конца февраля их протаивают, демонтируют пескоулавливатели.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этой работе задействованы три спецмашины муниципального предприятия и девять - привлеченного подрядчика.

Сегодня специалисты демонтируют пескоулавливатели с дождеприемных решеток на улично-дорожной сети по пр. Комсомольский, Ленина, ул. Яковлева, Нахимова, А. Иванова, Ф. Мюнниха, Смирнова, ул. С. Лазо, Гагарина, пл. Батенькова, пер. Батенькова, пер. Пионерский, Аптекарский.

В ближайшее время запланировано протаивание открытых и закрытых дренажей: в пос. Хромовка, по ул. Б. Подгорная, Ломоносова 40, Б. Хмельницкого 135, Минина 56. Этот вид работ уже выполнен на участках ул. Л. Толстого, Техническая, Таврическая, Свердлова, Б. Подгорная, Б. Хмельницкого, С. Разина, в пер. Достоевского, Чернышевского, Днепровский. Частично протайка дренажей завершена по ул. Оренбургская, Учительская, Первомайская, Бирюкова, Некрасова, Достоевского, Ялтинская, в пер. Малокирпичный и Днепровский. Специалисты протаяли ливневую канализацию по ул. С. Лазо 3а, Балтийская 4, Б. Хмельницкого, 99-121в и в пер. Дербышевский 15. Пескоулавливатели уже демонтированы на части улиц Томска.

Так же на контроле специалистов находятся участки возможного подтопления по ул. Волгоградская, пер. Пожарского, ул. Учительская, ул. Ялтинская, пр. Ленина 217, ул. Героев Чубаровцев, ул. Амурская 1, 9, ул. Калужская, пер. Туристский.

В сообщении также отмечается, что в период активного снеготаяния САХ будет откачивать воду с участков, где будут скапливаться талые воды.

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