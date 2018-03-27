Полицейские задержали томича, угнавшего автобус с бывшей работы

Томский Обзор / Фото: 28 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автобуса и легкового автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый угнал автобус с бывшего места работы. Ему помогло то, что он знал, где хранятся ключи. Угнанное транспортное средство мужчина продал для авторазбора.

Позже подозреваемый угнал легковой автомобиль. Подозреваемый представился покупателем, пришел к пострадавшему, чтобы посмотреть авто якобы перед его покупкой. В гараже злоумышленник заметил запасной комплект ключей от автомобиля, которые похитил, воспользовавшись тем, что владелец машины отвлекся. Ночью мужчина проник в гараж и угнал машину, которую впоследствии также продал.

Сейчас оба транспортных средства вернули законным владельцам. По данному факту возбужден дела по ч.2 и 3 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь томичу грозит до шести лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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