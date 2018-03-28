Томские кинотеатры отменяют сеансы из-за траура

28 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Сегодня, 28 марта, томские кинотеатры и развлекательные зоны Goodwin Cinema и City Park приостанавливают свою работу, в связи с трауром по случаю трагедии в Кемерово.

В томском «Киномаксе» также отменены показы комедий и мультфильмов. В свою очередь на сайте Театра Юного зрителя сообщается об отмене спектакля.

«В нашем театре не состоится спектакль «О-Цуру». Сейчас время тишины. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по приобретенным билетам можно будет посетить любой другой детский спектакль или оформить возврат в кассе.

Кроме того, накануне, 27 марта, Томская государственная филармония сообщила об отмене концерта Ирины Аллегровой. Билеты можно будет сдать до 10 апреля включительно, их стоимость будет возвращена в полном размере.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

Информацию о том, что в числе пропавших без вести в «Зимней вишне» есть дети из Томска, впервые озвучил в понедельник утром первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов. Позднее стало известно, что речь идет о мальчике 12 лет и девочке 8 лет, гостивших у бабушки в Кемерово. Дети найдены погибшими. Семье будет оказана материальная помощь. Похороны состоятся завтра.

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