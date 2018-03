Выпускники ТГАСУ попали на стажировку в амстердамские архитектурные бюро

28 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГАСУ

Архитектурные бюро Амстердама LEVS architecten и The Way We Build приняли на профессиональную стажировку выпускников Архитектурного факультета ТГАСУ – Дарью Невскую и Евгения Евлахова.

Как сообщает пресс-служа вуза, в течение 6 месяцев молодые архитекторы из Томска будут работать в интернациональных командах голландских компаний над проектами высококачественных жилых кварталов, комфортной городской среды и устойчивых зданий с применением BIM технологий, а после возвращения внедрять современные тенденции в локальные архитектурные проекты.

Создание современных кварталов и общественных пространств, «умного» и комфортного города приобретает все большую актуальность и для Томской области, что послужило одной из главных предпосылок тесного сотрудничества ТГАСУ с архитектурными бюро Нидерландов. Подготовка кадров через комбинацию существующей российской школы с международным практическим опытом - источник интенсивного развития локального кадрового потенциала для перспективных проектов.

Организация зарубежных стажировок для молодых архитекторов – специальный социальный проект и одна из форм вклада в развитие Томска и его архитектурной среды. Реализация стажировок стала возможной благодаря спонсорской поддержке архитектурных бюро Амстердама и томских проектных организаций ООО «СибТехПроект» и ООО «Высота», в которых работают выпускники ТГАСУ. Это первый подобный опыт, подготовка которого заняла год. В случае успеха подобная практика станет более масштабной и даст возможность профессионального совершенствования для архитекторов, заинтересованных в развитии Томска.

