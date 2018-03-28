Стартовал прием заявок от томских стартапов в корпоративный акселератор MTS StartUp Hub

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 28 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Томские стартапы, связанные с цифровой медициной, искусственным интеллектом, онлайн-образованием, облачными сервисам, финтехом, а также автоматизацией закупок и логистики смогут принять участие в акселераторе MTS Startup Hub.

Как уточнили в пресс-службе МТС, в 2018 г. организаторы планируют два набора - с марта по август и с июня по декабрь. В первом наборе прием заявок продлится до 16 апреля на сайте MTS Startup Hub, а первичный отбор - до 27 апреля. В качестве участников МТС рассматривает только юридические лица.

Корпоративный акселератор включает в себя три этапа. На первом участников ждет месяц онлайн-обучения в предакселераторе, где со стартапами будут работать ведущие эксперты отрасли. Интенсивный курс включает более 40 часов видеолекций по развитию бизнеса и работы с коучами по упаковке продукта. По итогам предакселератора пройдет Demo Day в рамках которого будут отобраны стартапы, попавшие в MTS Startup Hub. Предполагается, что мероприятия предакселератора завершатся до 31 мая и в нем примут участие около 100 проектов.

На втором этапе, который продлится до 1 августа, отобравшимся участникам предстоят два месяца интенсивной работы в акселераторе, консультации с экспертами МТС и внешними экспертами рынка. Попавшие в проект стартапы получат доступ к более чем 100-миллионной клиентской базе оператора, всем каналам продаж и инфрастурктуре.

В число отраслевых экспертов вошли сотрудники МТС, отвечающие за развитие инновационных технологий, и эксперты-партнеры. Согласно официальному сайту акселератора МТС, среди экспертов-партнеров значатся представители таких организаций, как Global Venture Alliance (GVA, занимается поддержкой и продвижением стартапов и специализируется на проведении корпоративных акселераторов), Startbase (система, которая объединяет участников инновационной деятельности), Holmes & Moriarty и Центр коммерциализации инноваций.

На третьем этапе прошедшие через акселератор проекты могут рассчитывать на 200 тыс. рублей на проверку продуктовых и бизнес-гипотез, платный «пилот» до 500 тыс. рублей, а также масштабирование в партнерстве с МТС, который может стать клиентом или инвестором.

Чтобы пройти акселерацию проект должен отвечать ряду критериев. В частности, команда стартапа должна состоять более из 2 человек, при этом в ней должен быть хотя бы 1 разработчик программ. Кроме того, все они должны быть готовы работать в Москве. Также проект должен иметь план развития с прогнозируемой выручкой в 300 млн руб. в год через 3–5 лет и работающий прототип или готовый продукт — его ценность должна быть подтверждена реальными клиентами.

В томском регионе уже давно активно работают различные акселерационные программы - StaratupLab, собирающая проекты в области медицины, аграрного сектора и IT, медицинская Future Technology - Tomsk и технологическая GenerationS, уже набравшей проекты в предакселератор. Теперь в этом ряду появится и корпоративный акселератор от МТС. Всего в России сейчас работает около 30 корпоративных акселераторов, однако действительно успешные проекты на этом рынке можно пересчитать по пальцам.

В отличие от большинства существующих акселераторов МТС не претендует на долю в компании в обмен на прохождение акселерационной программы. В планах у этого корпоративного акселератора — создание вокруг МТС экосистемы из технологических стартапов и компаний, заинтересованных в поддержке таких команд. Уже идут переговоры с крупнейшими европейскими операторами связи, с инновационными экосистемами Европы, Азии, США и Индии о подключении к проекту МТС. В свою очередь это поможет российским инновационным стартапам выходить на зарубежные рынки, к чему стремятся в том числе и многие томские проекты.

Акселератор MTS StartUp Hub станет ключевым элементом системы взаимодействия оператора с молодыми технологическими компаниями. Как уточнили в компании, упростится процедура закупок и юридические аспекты сотрудничества. В результате, например, время оформления документации, связанной с внедрением партнерских инноваций, сокращается в разы. Кроме того, МТС открывает для разработчиков доступ к API продуктов.

Корпоративный акселератор – относительно новый инструмент в арсенале крупных корпораций. Первый в мире акселератор появился в 2011 году. К 2015 году, по оценке РВК совместно с O2-Consulting, в мире таких организаций было уже 77. Сейчас акселераторы есть у крупнейших технологических мировых компаний, среди которых Microsoft, Samsung, E.ON, BNP Paribas, Airbus, Novartis, IKEA.

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