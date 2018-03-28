В Томской области стартовал социальный проект «Капля добра»

28 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: представлено фондом имени Алены Петровой

Детский благотворительный фонд имени Алены Петровой запустил в Томской области социальный проект «Капля добра». Проект выстроен в формате детской игры и должен мотивировать ребят совершать добрые дела.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, собранные по «Капле добра» средства пойдут в фонд имени Алены Петровой и будут распределены для оказания помощи онкобольным детям.

Любой человек, совершая покупки в томских магазинах, может на кассе приобрести «Каплю добра» — небольшую наклейку. Вместе с «каплей» на кассах в магазинах-партнерах бесплатно выдается «Книга бойца». Туда родители будут вписывать добрые дела ребенка и вклеивать «капли». Накопив определенное количество «капель», ребенок сможет получить звание в «Армии добра» (например, чтобы стать ефрейтором Добра, надо выполнить от 30 добрых дел), а также значок в пунктах выдачи призов.

«Все очень просто: если участник никогда не заправлял кровать или не выносил мусор, то, выполнив это, можно заработать «Каплю добра». Если это задание вы выполняли уже много раз, и это стало навыком, развивайте новые качества — помогайте в уборке или домашних делах, старшим, проявляйте заботу о животных и растениях, заботьтесь о чистоте окружающего мира, оказывайте помощь тем, кому она может быть нужна или просто необходима», — приводятся примеры на сайте проекта.

Как сообщила руководитель благотворительного фонда Елена Петрова, проект «Капля добра» готовился больше полугода и начинался в школах, где нашел положительный отклик у детей. На сегодня в акции участвуют 25 томских школ.

«Капля добра» будет лишь какое-то время наградой за совершенное доброе дело, потом же у ребенка выработается привычка помогать. К тому же полученные им звания будут мотивировать его поддерживать определенный уровень», — отметила Елена Петрова.

Фонд имени Алены Петровой был открыт в Томской области в 2007 году в помощь детям с онкологическими заболеваниями. За 11 лет ее получили более 220 семей на сумму более 150 миллионов рублей.

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