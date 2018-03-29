Томские власти выделят 2 млн рублей семье, чьи дети погибли в «Зимней вишне»

29 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Анна Потехина

Томская семья, в которой мальчик и девочка погибли в пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», получит 2 млн рублей в качестве материальной помощи из регионального бюджета, сообщила председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская, выступая на заседании парламента в четверг.

«Губернатор принял решение о выделении семье погибших детей материальной помощи в размере 2 млн рублей», — цитирует спикера агентство «Интерфакс-Сибирь».

Собрание думы в четверг началось с минуты молчания в память о погибших в кемеровском торговом центре в воскресенье.

Ранее о выделении материальной помощи заявляли кемеровские и федеральные власти, а также собственник сгоревшего здания.

Как сообщалось, в числе погибших в ТЦ были двое детей из Томска — Арина и Артем восьми и двенадцати лет, гостившие на выходных у бабушки в Кемерове. Прощание с Ариной и Артемом состоится в четверг.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

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