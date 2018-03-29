Томич расплатился с долгами после ареста его ружья

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Индивидуальный предприниматель оплатил долг за аренду муниципалитету Томска после того, как приставы арестовали его охотничье ружье, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Предприниматель задолжал муниципалитету Томска около 50 тыс. рублей. Исполняя судебное решение, судебный пристав пыталась взыскать деньги с его счетов, но средств на них не оказалось. В беседе должник пояснил, что в ближайшее время обязательно найдет возможность погасить долг, однако не торопился этого делать.

Устанавливая имущество должника, пристав выяснила, что гражданин владеет охотничьим ружьем, которое было изъято полицией ввиду неправильного хранения и находится в одном из городских отделов внутренних дел.

Пристав выехала к коллегам и наложила арест на гладкоствольное оружие в счет погашения долга, после чего сообщила об этом должнику. В тот же день вечером на депозитный счет отдела поступил онлайн платеж, который включал не только сумму долга, но и исполнительский сбор за неоплату задолженности в добровольный срок.

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