Арестован охранник «Зимней вишни», не включивший пожарную сигнализацию

29 марта 2018 / Томский Обзор

Заводский суд Кемерово арестовал на два месяца охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, который не включил систему оповещения о пожаре, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать С.Антюшину меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», — сказала судья Ирина Масалитина.

Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статьям «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), которое расследует Главное следственное управление СК.

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