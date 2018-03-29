Тулеев просит привлечь к ответственности собственника ТРЦ «Зимняя вишня», находящегося в Австралии

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2018 // Фото: Youtube.com

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой привлечь к ответственности виновных за пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Я обратился к главе государства Владимиру Владимировичу Путину и попросил, (. . .) чтобы никто не уезжал, чтобы до конца провели расследование, чтобы всех виновных реально достали, привлекли к ответственности. Без этой помощи (федеральной — прим.ред.) мы не сможем», — заявил Аман Тулеев в видеообращении.

«Ну он сидит до сих пор, собственник, в Австралии. Я не дотянусь до этой Австралии», — сказал Аман Тулеев.

При этом он призвал не допустить, чтобы вся ответственность за трагедию свалилась на «сторожа, билетершу».

«Основные, реальные виновники (. . .) не важно, где он, кем работает — привлечь к ответственности», — подчеркнул глава Кемеровской области.

Ранее основной бенефициар кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денис Штенгелов, находящийся в Австралии, сообщил «Интерфаксу», что через подконтрольные ему юрлица АО «Кондитерус ком» и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) является одним из совладельцев ТРЦ «Зимняя вишня». «Я как физическое лицо являюсь совладельцем части торгового комплекса. (. . .) Но „КДВ“ не является собственником торгового центра, у него другие акционеры еще есть. „КДВ“ никакого отношения не имеет. Я имею — как физическое лицо», — заверил Денис Штенгелов.

Денис Штенгелов также сообщил «Интерфаксу» в понедельник, что собирался вернуться в Россию «через какое-то время».

Вместе с тем, по данным «СПАРК-Интерфакс», и АО «КДВ», и ООО «КДВ Групп» все же находятся в цепочке собственников ТРЦ «Зимняя вишня». Так, по словам Д.Штенгелова, непосредственным собственником ТРЦ является ККК, которое на 100% принадлежит ООО «КДВ Групп». В свою очередь ООО «КДВ Групп» является 100%-ной «дочкой» АО «КДВ». И уже АО «КДВ» на 99,8% является дочерним по отношению к АО «Кондитерус ком». Актуальных данных о собственнике «Кондитерус кома» в ЕГРЮЛе и материалах Росстата нет, однако ранее в материалах Арбитражного суда Томской области фигурировала информация, что совладельцами этого юрлица являются Д.Штенгелов, Игорь Семенов и Мария Каржилова, каждый из них владеет более 20% акций. Кроме того, Д.Штенгелов устно подтвердил «Интерфаксу», что является совладельцем «Кондитерус кома».

«КДВ Групп» — одна из крупнейших в РФ непубличных компаний пищевой отрасли. В 2008–2010 годах холдинг, который до этого специализировался на производстве кондитерских изделий, приобрел производителей снеков ЗАО «Бриджтаун Фудс» (торговые марки «Три корочки», «Делмор»), «Золотой терем» («Баренцев») и ОАО «Сибирский берег интернешнл» («Кириешки», BEERka, «Чипсоны», «Бомбастер»). Холдинг также владеет сетью супермаркетов «Ярче» в ряде регионов Сибири и Подмосковье.

Неконсолидированная выручка ООО «КДВ Групп» в 2016 году составила 95,3 млрд рублей. Консолидированную отчетность компания не публикует.

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