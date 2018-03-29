Томские ученые изобрели радар для поиска неметаллических объектов под землей

29 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Ученые Сибирского физико-технического института Томского госуниверситета разработали геолокатор и принципиально новый метод поиска неметаллических объектов в слабопроводящих средах, который позволяет обнаруживать предметы из различных материалов – поливинилхлорида, полиэтилена, стеклопластика и других – в любом грунте.

«Изначально метод создавался для подповерхностного зондирования с целью поиска трубопроводов, в которых проложен волоконно-оптический кабель. Дело в том, что сейчас срок службы оптического кабеля 20-25 лет. В России и странах СНГ он применяется уже свыше двух десятков лет, соответственно, все чаще возникает необходимость в его замене. При этом многие организации сталкиваются с проблемой определения места залегания трубопровода, поскольку при строительстве не производилась специальная маркировка», – приводит слова заместителя директора СФТИ ТГУ Валерий Донченко пресс-служба вуза.

Эффективных методов и приборов для поиска конструкций без металлических элементов до недавнего времени не было. Ученые СФТИ смогли решить эту техническую задачу. Группа исследователей под руководством доктора физико-математических наук Георгия Парватова, лауреата премии Правительства СССР, создала оригинальный подход к поиску подобных объектов и изобрела геолокатор. Фактически создан новый способ поиска объектов, основанный на измерении такой величины, как показатель диэлектрической проницаемости вещества, в данном случае – грунта и предмета.

«В процессе сканирования грунта радар фиксирует сигнал и обрабатывает его с помощью алгоритма, разработанного радиофизиками под руководством профессора Владимира Якубова. В результате мы получаем радиоизображение, на котором видно, где находится интересующий нас объект. Макет радара уже прошел успешные лабораторные испытания. Он может использоваться для поиска любых неметаллических объектов, поэтому спектр применения нового метода очень широк», – говорит Валерий Донченко.

Разработка ученых СФТИ может быть полезна связистам, коммунальщикам и другим службам, имеющим подземные коммуникации. Добавим, что прибор, созданный исследователями ТГУ, не имеет российских и зарубежных аналогов.

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