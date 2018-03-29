Томич, спрятавший труп вместе со знакомым, пойдет под суд

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи направили в суд уголовное дело по факту укрывательства убийства, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в ночь на 21 августа 2017 года пьяный подозреваемый помог знакомому вывезти и спрятать тело. При этом мужчина знал, что помогал убийце. Вместе они вывезли тело в лес на окраине города, где замаскировали его травой и ветками.

В процессе расследования следователи допросили свидетелей произошедшего, провели проверку показаний подозреваемого на месте, собрали доказательства, достаточные для предъявления обвинения.

Расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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