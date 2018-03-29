В Томске нашли контрафактные «Ласточки», «Маски» и «Красные маки»

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В конце марта 2018 года томские таможенники и полицейские изъяли из оборота конфеты с признаками контрафактности. Возбуждено три дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба томской таможни.

Поддельную продукцию нашли в одном из магазинов Томска при совместной проверке.

«Индивидуальный предприниматель продавал конфеты, маркированные товарными знаками «Ласточка», «Красный мак», «Маска», без лицензионных договоров и согласия правообладателей на использование на территории Российской Федерации принадлежащих им товарных знаков», — говорится в сообщении.

В результате из оборота было изъято около 10 000 конфет с признаками контрафактности. Возбуждены дела по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ. Теперь нарушителю грозит штраф от 5 до 200 тыс. рублей.

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