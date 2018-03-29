В Томской области закрыли первую в этом сезоне ледовую переправу

29 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Первая в этом году ледовая переправа закрыта на Оби у Никольского Кривошеинского района, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В регионе продолжают действовать 69 ледовых переправ в 8 районах (Александровский район – 25, Верхнекетский район – 5, Каргасокский район – 17, Колпашевский район – 5, Парабельский район – 9, Молчановский район – 1, Тегульдетский – 4, Чаинский район – 3) и 2 наплавных моста (Каргасокский район – 2).

Отмечается также, что на действующих переправах производится постепенное понижение тоннажа пропускной грузоподъемности с последующим запрещением движения по ним. Все они будут закрыты до середины апреля.

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