В Томске завершился отбор стартапов в финал GenerationS-2017

29 марта 2018 / Томский Обзор

В Томске на площадке «Точка кипения» прошел DemoDay федеральной программы подготовки стартапов ранних стадий — Предакселератора GenerationS. Победители представят свои проекты на финале крупнейшего в России и Восточной Европе акселератора GenerationS от РВК 27 апреля.

В программе Предакселератора GenerationS в Томске приняли участие 14 команд из Томска, Новосибирска, Барнаула, Иркутска, Улан-Удэ и Краснодара. После семидневного образовательного интенсива участники представили свои проекты членам жюри в рамках питч-сессии.

Победителями Предакселератора стали два проекта: «Технология оценки степени тяжести заболеваний, цифровая персонификация состояния здоровья» под руководством Владимира Некрасова и Сергея Аксенова и «Мобильный диагностическо-терапевтический комплекс» под руководством Виталия Костылева. Участники представят проекты перед экспертами и инвесторами GenerationS на федеральном финале в Москве.

«После программы я с другой точки зрения смотрю на себя, на команду, на наш проект и наши возможности. Стало понятно, что в инновационном бизнесе не может быть единых рецептов - каждый должен творить сам, читать, думать, создавать и слышать!» — Владимир Некрасов, руководитель проекта «Технология оценки степени тяжести заболеваний, цифровая персонификации состояния здоровья».

«Проекты интересные, с хорошей подготовкой. Так как программа достаточно серьезная, насыщенная, я уверен, что в ходе прохождения Предакселератора они смогли измениться в лучшую сторону», — отметил Валерий Кошелев, спикер очной программы.

Предакселератор GenerationS впервые проходит в региональном формате. В финале GenerationS-2017 примут участие по 2 лучших проекта от каждой региональной программы. Уже определены финалисты из Самары, Казани, Санкт-Петербурга и Томска, в ближайшие недели также станут известны лучшие участники из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Москвы.

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