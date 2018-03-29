Завтра томичей ждут мокрый снег, гололед и ветер

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 30 марта, и в ночь на 31 марта в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

"Ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, гололедные явления, порывы ветра до 18-23 м/с. На дорогах местами гололедица, ухудшение видимости. Похолодание", - говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия. Возможны обрывы линий электропередач, падение слабозакрепленных конструкций. Автомобилистам рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

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