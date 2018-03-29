Региональный интегрированный центр поможет томским компаниям повысить эффективность на внешних рынках

29 марта 2018 / Томская торгово-промышленная палата

Несмотря на сложные условия ведения бизнеса на зарубежных рынках показатели развития экспортной среды Томской области в 2017 году показали положительную динамику. В этом немалую роль играет система поддержки экспортеров из числа малого и среднего бизнеса.

Среди томских экспорто-ориентированных компаний большую долю занимают предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию. Поэтому поиск одна из самых сложных задач предпринимателей — найти хорошего партнера, который поспособствует развитию бизнеса – найдет новый рынок для сбыта, предложит новую технологию, способную оптимизировать расход ресурсов, увеличив тем самым прибыль предприятия.

Для решения этой задачи в Томской области действует Региональный интегрированный центр - представительство крупнейшей деловой сети поддержки предпринимательства и инноваций Enterprise Europe Network, объединяющей несколько сотен представительств по всему миру. Сегодня в сети EEN работают 3000 тысяч экспертов в 600 организациях в более чем 60 странах.

Основная цель деятельности РИЦ – предоставление БЕСПЛАТНОЙ информационно-консультационной поддержки и содействия развитию сотрудничества малых и средних предприятий России и стран входящих в сеть EEN, заинтересованных в установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества.

Центр поможет разместить информацию о продукции и запрос на сотрудничество Вашей компании, переведенный на русском и английском языках, который увидят более 50 000 тысяч предприятий в 60 странах мира. Центр также поможет подобрать поставщиков оборудования, сырья, технологий; партнеров для ведения совместной деятельности: для франшизы, совместных НИОКР; новые рынков сбыта продукции.

Специалисты центра подберут информацию о стандартах качества и других требованиях зарубежных стран сети EEN к товарам и услугам; о выставках, брокерских мероприятиях и бизнес – миссиях, помогут в обмене предложениями, запросами и деловой информацией.

Кроме информационной и консультационной поддержки РИЦ проводит в Томске семинары, круглые столы и мастер классы по различным трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, работы на зарубежных рынках.

Сегодня услугами РИЦ-Томская область пользуются более 200 малых и средних компаний Томской области. Контакты для связи: (3822) 433-218, e-mail: svn@tomsktpp.ru.

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