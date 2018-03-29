Глава Томского района подал в отставку

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2018 // Фото: Владимир Дударев

Глава Томского района Владимир Лукьянов на собрании районной думы заявил, что увольняется по собственному желанию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикера парламента Ришата Габдулганиева.

«Сегодня на собрании Владимир Евгеньевич сообщил, что написал заявление об увольнении. Заявление им написано сегодняшним числом, но с какой даты он собрался увольняться, мне не известно», — сказал Ришат Габдулганиев.

В свою очередь источник в районной думе уточнил агентству, что Владимир Лукьянов принял решение покинуть свой пост по состоянию здоровья.

Владимир Лукьянов родился 6 ноября 1958 года в городе Лихославль Тверской области, в 1981 году после окончания Калининского политехнического института по распределению приехал на работу старшим инженером в Бакчарский район Томской области.

Он возглавляет Томский район с 2010 года.

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