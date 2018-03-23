Служба занятости назвала топ востребованных в Томской области профессий

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Среди профессий специалистов и служащих в региональном банке вакансий лидируют предложения для медицинских работников (врачи различных специализаций, младший медицинский персонал): насчитывается более 900 свободных рабочих мест, среди которых более 700 – в городах и более 200 в сельской местности.

Как сообщается на сайте регионального департамента труда, в городах Томской области работодатели ждут инженеров (около 400 предложений), механиков (более 100 предложений), охранников и менеджеров (более 100 предложений). В сельской местности востребованы учителя (более 100 вакансий), инженеры, ветеринары и бухгалтеры.

Среди рабочих профессий 1 место в Томской области занимает водитель автомобиля (более 700 вакансий в городах и более 90 – в сельской местности). Также в топ востребованных в городах области вошли маляр (более 300 вакансий), электромонтажник (более 200 вакансий), штукатур (более 200 вакансий) и машинист бульдозера (более 100). В сельской местности среди рабочих профессий лидируют рамщики, операторы в деревообработке, трактористы и повара/кондитеры.

Фото: Rabota.tomsk.gov.ru

Тэги/темы: