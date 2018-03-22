Более 1,5 тыс. томичей приняли участие в опросах на портале службы занятости

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: Rabota.tomsk.ru

Участниками опросов на Интерактивном портале службы занятости стали более 1,5 тыс. человек, сообщается на сайте регионального департамента труда.



Так, опрос «Готовы ли Вы ехать за работой?» призван определить факторы, влияющие на трудоустройство за пределами постоянного места жительства; также на сайте rabota.tomsk.ru действует опрос для женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, и опрос для граждан с инвалидностью. Их цель – выявить факторы, препятствующие успешному трудоустройству, и выяснить потребность данных категорий граждан в услугах службы занятости.

Участниками опросов могут стать все желающие.

Интерактивный портал службы занятости Rabota.tomsk.ru– ресурс, позволяющий в удобном и современном онлайн-режиме искать работу и работников, получать информацию об услугах и мероприятиях службы занятости. С момента запуска портала (в 2015 году) сайт посетили уже более 260 тыс. человек.

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