Служба занятости Томской области организовала опережающее профессиональное обучение для 32 человек

Томский Обзор / Фото: 23 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В 2017 году служба занятости организовала опережающее профессиональное обучение для 32 человек. Участниками данного мероприятия становятся работники организаций региона, которым требуются новые компетенции в связи с модернизацией, реструктуризацией производства, внедрением новых технологий, а также работники под риском увольнения.

Как сообщается на сайте регионального департамента труда, со ссылкой на его главу Светлану Грузных, ежегодно в организации опережающего обучения работников участвуют крупные работодатели региона и индивидуальные предприниматели. «К примеру, в 2017 году по направлению службы занятости обучались работники АО НПЦ «Полюс», ЗКПД ТДСК, ОАО «Дорремстрой». В ситуации, когда в организациях проходит техническое «перевооружение», наша роль – помочь людям приобрести новые компетенции и сохранить рабочие места, сработать на опережение», - подчеркнула Светлана Грузных.

В 2018 году пройти опережающее профессиональное обучение по направлению службы занятости смогут 30 жителей Томской области.

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