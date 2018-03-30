В Томске на Тверской сносят незаконный магазин (ФОТО)

30 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В центре Томска идет снос постройки, которую суд признал незаконной, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

После окончания срока аренды земельного участка администрация Томска расторгла договор с индивидуальным предпринимателем – владельцем магазина. Затем подала иск в суд об освобождении территории от данного строения. Однако владелец торговой точки продолжал вести торговлю.

Исполняя судебное решение, судебный пристав предоставила гражданину пятидневный добровольный срок, однако должник так и не приступил к работам. Пристав вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора (5000 рублей) за неисполнение требований в добровольный срок и назначила новую дату. Гражданин исполнительский сбор оплатил, но работы по сносу все равно проводить не стал, поэтому был оштрафован за неисполнение требований судебного пристава по ст. 17.15 КоАП РФ.

Только после штрафа он все-таки нашел возможность приступить к сносу. Все работы, которые выполняют сейчас наемные рабочие, должны быть завершены в новый срок, который установила пристав – до конца апреля.

Фото: УФССП по Томской области

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