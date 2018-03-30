В понедельник часть жителей Октябрьского района Томска останется без воды

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В понедельник, 2 апреля, жителей домов по ряду улиц Октябрьского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 09.30 до 19.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

пер.Мариинский от ул.Ново-Киевской до пр.Комсомольского;

ул.Ново-Киевская от пер.Асфальтового до пер.Мариинского,48 (кроме №2);

ул.Ново-Киевская,48;

пер.Военный;

ул.Ново-Ачинская от №15 до №43 по нечетной стороне, от №16 до №46 по четной стороне;

пер.Сосновый;

проезд Сосновый;

пер.Пихтовый;

проезд Ключевской от 11а до 39 по нечетной стороне; от 14 до 44 по четной стороне;

ул.Красного пожарника №15а,17,17/1,16,18,20,22,22а;

пер.Песочный 47,47 стр.1,49,51,62,62/1,64,64а.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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