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В понедельник часть жителей Октябрьского района Томска останется без воды

Томские новости, ЖКХ, отключение воды без воды жкх график отключения В понедельник часть жителей Октябрьского района Томска останется без воды

В понедельник, 2 апреля, жителей домов по ряду улиц Октябрьского района Томска ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 09.30 до 19.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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