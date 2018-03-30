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Депутаты томской облдумы внесли изменения в бюджет региона

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На прошедшем накануне семнадцатом собрании Законодательной Думы Томской области VI созыва депутаты внесли изменения в бюджет региона на 2018-2019 годы, сообщается на сайте парламента.

Общая сумма доходов областного бюджета на 2018 год увеличена почти на 619 млн рублей, расходов – на 1 млрд. 32.9 млн рублей, дефицит увеличен на 414 млн рублей. Также увеличен объем доходов и расходов на 2019 год на сумму 255.6 млн рублей, объем дефицита остался без изменений.

В 2018 году по доходам предусмотрено увеличение на 618.9 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и средств Пенсионного Фонда РФ.

По расходам предусмотрено увеличение в 2018 году на 1 млрд. 32.9 млн рублей.

За счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 396.6 млн рублей, из них:

За счет средств Пенсионного Фонда РФ – на сумму 1.6 млн рублей для софинансирования социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

За счет средств областного бюджета увеличение по сальдо на сумму 634.6 млн рублей, в том числе:

Расходы увеличены на сумму 1 млрд. 498 млн рублей, из них:

В 2019 году по доходам и расходам предусмотрено увеличение на сумму 255.6 млн рублей за счет безвозмездных поступлений, в том числе:

С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят 57.3 млрд. рублей, расходы – 61.9 млрд. рублей, дефицит – 4.5 млрд. рублей.

Изменения в бюджет приняты в двух чтениях.

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