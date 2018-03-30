Депутаты томской облдумы внесли изменения в бюджет региона

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2018 // Фото: Duma.tomsk.ru

На прошедшем накануне семнадцатом собрании Законодательной Думы Томской области VI созыва депутаты внесли изменения в бюджет региона на 2018-2019 годы, сообщается на сайте парламента.

Общая сумма доходов областного бюджета на 2018 год увеличена почти на 619 млн рублей, расходов – на 1 млрд. 32.9 млн рублей, дефицит увеличен на 414 млн рублей. Также увеличен объем доходов и расходов на 2019 год на сумму 255.6 млн рублей, объем дефицита остался без изменений.

В 2018 году по доходам предусмотрено увеличение на 618.9 млн рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и средств Пенсионного Фонда РФ.

По расходам предусмотрено увеличение в 2018 году на 1 млрд. 32.9 млн рублей.

За счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета на сумму 396.6 млн рублей, из них:

163 млн рублей – на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

150.6 млн рублей – на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования»;

82.2 млн рублей – средства резервного фонда Президента РФ – на капремонт МКОУ «Тегульдетская средняя общеобразовательная школа», приобретение машины для заливки и уборки льда для ОГАУ «Томская областная спортивная школа олимпийского резерва» и на приобретение спортивного и контрольно-измерительного оборудования для ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области»;

588 тыс. рублей – на содержание членов Совета Федерации и их помощников.

За счет средств Пенсионного Фонда РФ – на сумму 1.6 млн рублей для софинансирования социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

За счет средств областного бюджета увеличение по сальдо на сумму 634.6 млн рублей, в том числе:

Расходы увеличены на сумму 1 млрд. 498 млн рублей, из них:

1 млрд. рублей – на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года и начислением районных коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ;

233 млн рублей – на компенсацию областным государственным учреждениям части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда ОМС;

233.7 млн рублей – на увеличение заработной платы по учреждениям здравоохранения в рамках «дорожных карт» в связи с уточнением численности медицинских работников;

30.8 млн рублей – на обеспечение софинансирования по средствам федерального бюджета для предоставления субсидии бюджету МО «Город Томск» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.

В 2019 году по доходам и расходам предусмотрено увеличение на сумму 255.6 млн рублей за счет безвозмездных поступлений, в том числе:

165.5 млн рублей – на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных организациях;

90.1 млн рублей – на строительство локальных очистных сооружений в ЗАТО Северск за счет безвозмездных поступлений от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

С учетом внесенных поправок доходы областного бюджета на 2018 год составят 57.3 млрд. рублей, расходы – 61.9 млрд. рублей, дефицит – 4.5 млрд. рублей.

Изменения в бюджет приняты в двух чтениях.

Тэги/темы: