В Северске прошла ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Томский Обзор / Фото: 29 марта 2018 // Фото: PIxabay.com

Представители работодателей, среди которых ООО «ЖЭУ-1», «Комбинат школьного питания» и несколько детских садов города, предложили посетителям ярмарки 70 вариантов трудоустройства на квотируемые рабочие места, сообщается на сайте регионального департамента труда.

Все желающие могли принять участие в психологическом тренинге «Перспектива», где опытные психологи службы занятости рассказали о вопросах самооценки, мотивации к трудоустройству и поделились эффективными инструментами поиска работы, в том числе с использованием интернет-сервисов.

«Тренинг прошел в форме деловой игры, дискуссии, - отметили специалисты центра занятости, - их главной целью стало преодоление барьеров коммуникации. Участники тренинга с нашей помощью подготовили профессиональное резюме, отработали тактику собеседования с работодателем и познакомились с основами формирования делового имиджа».

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