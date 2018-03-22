Служба занятости Томской области поможет работодателям трудоустроить инвалидов

Томский Обзор / Фото: 22 марта 2018 // Фото: PIxabay.com

Департамент труда и занятости населения Томской области разработал методические рекомендации для работодателей по трудоустройству сотрудников с инвалидностью на квотируемые рабочие места, сообщается на сайте ведомства.

Методические рекомендации разъясняют, в каких случаях возможна аренда рабочих мест для инвалидов и каким требованиям должны отвечать такие места. Кроме того, в них содержатся формы документов (типовой договор аренды рабочих мест, примерная форма соглашения об организации рабочих мест, акт о выполнении обязательств по оборудованию специальных рабочих мест).

Изменения в закон «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» вступили в силу с 1 января 2018 года. Новая редакция установила для организаций с коллективом от 35 человек квоту для приема на работу инвалидов в размере 2 % среднесписочной численности работников (ранее квота распространялась на организации от 100 человек и более).

Для работодателей, которые по каким-либо причинам не могут создать условия для сотрудника с инвалидностью, закон предусматривает альтернативы. Можно арендовать рабочие места (например, квадратные метры в помещении с лучшей доступностью) либо открыть их в других организациях, для чего заключить соглашение, по которому принимающей стороне могут возмещаться расходы на зарплату инвалидов или на создание и оборудование рабочих мест.



Методические рекомендации размещены на официальном сайте департамента труда и занятости населения Томской области www.rabota.tomsk.gov.ru, в разделе «Деятельность» - «Занятость населения».

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