Задержана гендиректор компании-собственника торгового центра в Кемерово — СКР

30 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Задержана генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова, этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

«В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», — приводит слова Светланы Петренко официальный телеграм-канал СКР.

Она также сообщила, что следователями проведен обыск в жилище Юлии Богдановой.

«В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)», — добавила представитель следственного ведомства.

Тэги/темы: