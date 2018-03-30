Забившая знакомого до смерти жительница Томской области получила 5 лет колонии

30 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

В Томской области вынесли приговор жительнице села Чажемто, обвиняемой в избиении со смертельным исходом, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как было установлено следствием, в ночь на 23 сентября женщина избила знакомого на почве неприязненных отношений. Обвиняемая нанесла мужчине множественные удары руками и ногами по голове и телу. В результате пострадавший скончался спустя сутки.

Суд признал вину женщины и приговорил к 5 годам колонии с отсрочкой, до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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