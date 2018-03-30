Томичи могут сообщить о нарушении правил противопожарной безопасности по «телефону доверия»

30 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

На базе ГУ МЧС России Томской области действует единый «телефон доверия», (3822) 69-99-99, позвонив на который томичи могут сообщить о нарушениях противопожарной безопасности.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, «телефон доверия» также принимает вопросы, касающиеся предупреждения чрезвычайных ситуаций, по линии гражданской обороны, безопасности на воде. Также можно высказать свои замечания и пожелания по действиям сотрудников и работников МЧС России по Томской области и т.д. Информация будет немедленно проверена, на заявление отреагируют государственные инспекторы по пожарному надзору или сотрудники полиции. В отношении нарушителя будет составлен административный протокол с наложением штрафа.

При обращении на «телефон доверия» необходимо сообщить свою фамилию, имя, отчество, место жительства, контактный телефон, ясно изложить суть вопроса. Анонимные заявления не рассматриваются.

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