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Житель Томской области расплатился за бензин билетом «банка приколов»

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В Томской области полицейские задержали 20-летнего жителя Парабельского района, подозреваемого в мошенничестве с использованием поддельных денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, ранее не судимый молодой человек расплатился с кассиром одной из автозаправочных станций купюрой в 5 000 рублей с «явными признаками подделки». Таким образом он «купил» около 10 литров бензина и получил сдачу около 4 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Теперь молодому человеку грозит до 2 лет тюрьмы.

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