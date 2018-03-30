Суд обязал мэрию Томска ликвидировать тлеющую свалку в «спальном» районе города

Томский Обзор / Фото: 30 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Советский районный суд Томска по иску прокуратуры обязал администрацию Томска ликвидировать несанкционированную свалку в жилом микрорайоне Каштак, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Проверка показала, что на земельном участке по условному адресу улица Говорова, 1, в овраге на общей площади 8 тыс. кв. м произведено несанкционированное складирование твердых коммунальных отходов. При этом указанное место размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов не внесено», — говорится в пресс-релизе.

Более того, в ходе проверки прокуратуры зафиксировано тление мусора. «Поскольку данный земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, обязанность по организации сбора на этой территории и транспортирования твердых коммунальных отходов возложена законом на орган местного самоуправления», — отмечает прокуратура.

Также прокуратура сообщает, что по представлению прокурора Ленинского района Томска Павла Веснина, внесенному мэру города Ивану Кляйну, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Однако имя и должность лица в пресс-релизе не раскрываются.

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