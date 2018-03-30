За два года в Томской области удвоилось количество волонтеров

30 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

С 2015 года количество членов волонтерского движения в Томской области выросло вдвое — до 15 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в регионе действует около ста волонтерских организаций, в добровольческие инициативы вовлечены более 100 тысяч жителей области.

Как сообщил председатель комитета по молодежной политике Томской области Георгий Карташев, в регионе реализуются все ключевые направления волонтерской деятельности. Это волонтерство Победы, социальное и событийное волонтерство, волонтерство в сфере культуры, юное добровольчество.

Президент России Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца на территории Российской Федерации. Официальный старт Года добровольца в Томской области прошел на Новособорной площади 3 февраля.

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