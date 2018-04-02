Завтра жителей Кировского района Томска ожидает отключение воды

2 апреля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 3 апреля, в Томске ряд домов по улицам Кировского района останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 09.00 до 22.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

проезд Вершинина, 7/1, 7,7 стр.1,10,10/1, 10/2;

ул. Нахимова, 13/1,13г;

ул. Ф. Лыткина, 3, 3а, 3/1, 3/2,3б,11,12,12/1,14;

ул.19-ой Гв.Дивизии,33.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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