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Завтра жителей Кировского района Томска ожидает отключение воды

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Завтра, 3 апреля, в Томске ряд домов по улицам Кировского района останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводных сетях. На время их проведения, с 09.00 до 22.00 без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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