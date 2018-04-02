«Томь» уступила «Оренбургу» со счетом 3:0

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 31 марта, прошли матчи 30 тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» на выезде встречалась с «Оренбургом», сообщается на сайте томской команды.

Счет во встрече был открыт на 15 минуте. после удара Дениса Поповича из-за штрафной мяч попал в защитника «Томи», отскочил к Сергею Терехову, который и поразил ворота гостей. На 39-й минуте хозяева поля увеличили отрыв. Андрей Малых прошёл по правому флангу, обыграл защитников томской команды и отдал мяч Алексею Сутормину, который отправил его в ворота «Томи». Автором последнего гола во встрече стал Адесойе Ойеволе, который подхватил мяч после сутолоки в штрафной «Томи».

В результате «Томь» уступила со счетом 3:0. По итогам 30 туров томская команда занимает 18 место турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч она проведет на своем поле 7 апреля. Соперником томичей станет «Тамбов», занимающий 5 строчку турнирного рейтинга.

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