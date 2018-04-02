#ВзрывМозга. Три вопроса о… криптовалютах

Томский Обзор / Фото: 2 апреля 2018 // Фото: Pixabay.com

АВТОР Катерина Кайгородова

Криптовалюты вошли в нашу повседневную реальность. На них сколачивают и теряют состояния, майнингом занимаются все — от ядерщиков до синоптиков, «фермы» становятся причиной пожаров.

А специалисты еще не могут прийти к окончательному мнению, что же это такое? Еще один финансовый актив, новый вид денег или финансовая пирамида?

«Томский Обзор» задал три вопроса о криптовалютах доценту кафедры финансов и учета ИЭМ ТГУ, к.э.н., Татьяне Ильиной.

— В Томске многие занимаются майнингом и криптовалютными операциями?

— Насколько мне известно, в Томске большое количество майнеров разного уровня: от студентов до предпринимателей. Но, это — не повальное увлечение даже для Томска, где много молодежи и студентов технических специальностей. В ходе преподавания дисциплины «Международные финансы и валютные отношения», я заметила, что серьезно интересуются этой темой не более 5% студентов. Думаю, что если интересуются — не просто так: видимо пробовали работать с криптовалютами или планируют это делать.

Есть и крупные частные IT-компании и дата-центры, которые в период взрывного роста курса биткоина привлекли серьезные инвестиции и создают очень крупные майнинговые фермы.

Но многие не афишируют эту деятельность, потому что пока она находится вне зоны регулирования. Наше государство только пытается определиться со своим отношениям к криптовалютам: со стороны должностных лиц то появляются призывы ограничить операции с ними на территории России, то, наоборот, выпустить собственную цифровую валюту, «крипторубль».

— В начале прошлого года мы делали опрос экспертов по технологическим трендам будущего, и проректор ТГУ Константин Беляков предсказал крах криптовалюты уже в этом году. Вы согласны с его прогнозом?

— Думаю, вряд ли это произойдет. В криптовалюты и блокчейн вложено уже так много денег, причем со стороны очень крупного бизнеса, что полный обвал маловероятен.

Хотя очень многое зависит от позиции регуляторов и поведения крупных участников рынка. Противники криптовалют говорят, что они не имеют реального обеспечения и основаны только на доверии. Но существующая система денежного обращения так же зависит от доверия участников и гарантий государства, но уже имеет всем понятные правила и отработанный механизм функционирования.

Криптовалюты же сейчас — это Дикий Запад, где нет никаких внятных законов. И разные регуляторы относятся к ним очень по-разному. Например, Bank of America объявил криптовалюты чуть ли не глобальным злом, запретив своим клиентам совершать операции с ними, используя пластиковые карты. Япония и Англия, наоборот, создают тепличные условия для стартапов, связанных с блокчейном и криптовалютами. Россия, как я уже говорила, пока не имеет четкой позиции в отношении криптовалют, но она должна быть обозначена в ближайшем будущем, так как президент дал получение законотворческим органам выработать ее к июлю этого года. Даже недавняя встреча «Большой двадцатки» по поводу выработки единой политики в области криптовалют пока не привела к решению этой проблемы.

Я же считаю, что это не финансовый демон, а только лишь новая технология, позволяющая повысить эффективность экономических, финансовых, платежных отношений, но необходимо детально изучить все ее плюсы и минусы, риски и возможности, и потом применить ее в экономике.

— Допустим, у меня есть какие-то свободные деньги, которые я хочу инвестировать в целях получения прибыли. Посоветуете ли вы вложить их в биткоин?

— Смотря какой вы инвестор. Без опыта инвестирования в незнакомую сферу с сильной неопределенностью лучше не инвестировать. Если у вас деньги не последние, не кредитные и вам не жалко их потерять, тогда, конечно, можно выбрать стратегию агрессивного инвестора, который действует по принципу: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Если же у вас нет лишних денег, но вы готовы под действием «моды на криптовалюту» чуть ли не квартиру продать, то такой вариант абсолютно неприемлем, он 100% может привести к банкротству.

Кажется, что вложения в майнинговую ферму — это что-то более стабильное, можно просто купить оборудование и производить деньги. Но сейчас много мошенников, и нужно четко понимать, с кем имеешь дело, какие затраты, какая ожидается прибыль.

Я просчитывала варианты: машины стоимостью 100–130 тысяч рублей еще могли бы окупиться при прошлогоднем курсе биткоина. Сейчас вкладываться в майнинг биткоина с такими мощностями бессмысленно. Даже у крупных ферм окупаемость — 1,5–2 года, и это с учетом диверсификации: если заниматься не только майнингом, а покупкой-продажей и сдачей в аренду оборудования, биржевой игрой и так далее. И скорее всего, срок окупаемости увеличится из-за сильного падения курса, введения налогообложения, лицензирования и так далее.

Игра на курсе криптовалют тоже может приносить доход, но для этого нужно очень хорошо понимать, что происходит на бирже: иметь знания и опыт, постоянно следить за оперативной обстановкой. Также есть трудности с конвертацией криптовалют в обычные деньги.

Фундаментальные знания в этой сфере можно получить в высших учебных заведениях — магистерские программы, центры, лаборатории по изучению цифровой экономики, в том числе технологии блокчейн и криптовалют, кажется, не открыл только ленивый вуз. В том числе и в ТГУ открыта научная лаборатория «Цифровая экономика». Но нужно понимать, что в перспективе, вследствие того, что большинство российских регуляторов выступают за запрет операций с криптовалютами для физических лиц, эта деятельность, скорее всего, будет разрешена только профессиональным участникам, прошедшим специальное обучение и получившим лицензию.

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