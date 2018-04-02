На площади у вокзала Томск-II появился паровоз

2 апреля 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба мэрии

Накануне на площади рядом с вокзалом Томск-II появилось главное украшение будущего сквера, сообщает пресс-служба мэрии.

ООО «Западно-Сибирская железная дорога» переместила сюда паровоз с путей у локомотивного депо. Как сообщил заместитель начальника железной дороги по Кузбасскому территориальному управлению Сергей Макаренко, что паровоз будет отреставрирован, покрашен и займет свое место в центре будущего сквера. Кроме этого, будут приведены в порядок территории, прилегающие к привокзальной площади. Благоустройство затронет и здание железнодорожного вокзала. Его фасад будет оштукатурен заново, на крыше появится новая металлочерепица. Работы по благоустройству будут приурочены к 120-летию Томского узла железнодорожных путей.

«Именно на таких паровозах жители нашего города отбывали на фронт во время Великой отечественной войны с вокзала Томск II. Мы отдаем дань памяти не только томским железнодорожникам, но и воинам- томичам. Обязательное условие: этот паровоз – памятник должен быть одновременно доступным и максимально безопасным для всех категорий граждан, включая детей», – подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн.

Он также отметил, что когда работы будут завершены, сквер «Парк Победы» должен стать центром притяжения для жителей этого микрорайона и гостей города.

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