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Иномарка насмерть сбила пешехода в Томской области

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В субботу, 31 марта, в селе Парбиг под колеса Toyota Corona Premio попал 27-летний пешеход, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 20.25 на ул.Советской, 1. По предварительным данным, пешеход вышел на дорогу из-за стоящего транспортного средства. Он скончался от полученных в ДТП травм.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел в темное время суток, тогда как у пешехода не было светоотражающих приспособлений на одежде.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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