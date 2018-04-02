Томичей приглашают на творческую встречу с кураторами выставки людей с особенностями развития

2 апреля 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 5 апреля, в Томске в Сибирском филиале ГЦСИ РОСИЗО (пер.Нахановича, 3а) пройдет встреча с организаторами выставки людей с особенностями развития «Вверх. Наедине с миром».

Как сообщают в центре, Диана Мартынова, преподаватель художественной студии «Дружба», под руководством которой выполнялись работы, расскажет про особенности работы с художниками, поделится своими впечатлениями от подготовки выставки и характера экспозиции. Герман Преображенский, как куратор выставки, расскажет о роли арт-брют (фр. Art Brut – грубое искусство, здесь – необработанное, неогранённое искусство) и смежных видов искусства в понимании творчества и функционирования произведения искусства.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Начало в 18.30.

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